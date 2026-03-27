Общество

Генпрокуратура Кыргызстана обсудила сотрудничество с миссией МВФ

Заместитель генерального прокурора Залкарбек Акназаров встретился с представителями миссии Международного валютного фонда.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, в рамках консультаций МВФ обсуждены актуальные вопросы, в том числе противодействие коррупции, оргпреступности, налоговым правонарушениям и иным видам преступлений, а также повышение эффективности расследований по фактам легализации (отмывания) незаконных доходов.

«Особое внимание уделено вопросам реализации антикоррупционной стратегии Кыргызской Республики на 2025-2030 годы, взаимодействия с органами финансовой разведки, расследования сложных трансграничных финансовых преступлений и укрепления институционального потенциала органов прокуратуры. По итогам встречи стороны подчеркнули важность конструктивного диалога и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества», — говорится в сообщении.
