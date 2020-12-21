В соцсетях бурно обсуждают видео, где из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список.

Как пишет издание Ladbible, случай произошел в США. Отца, мать и их двухлетнюю дочь сняли с авиарейса United после того, как девочка отказалась надеть маску.

Отмечается, что у авиакомпании есть строгая политика, которая требует от всех пассажиров носить защитные маски — вне зависимости от возраста. Однако Элиз Орбан и ее муж не смогли заставить свою дочь надеть маску до того, как их рейс из Денвера в Нью-Джерси покинул взлетно-посадочную полосу.

«Отец ребенка пытался уговорить двухлетнюю девочку надеть маску, однако она была крайне эмоциональной и отказалась слушаться родителей. Мужчина сказал бортпроводнику, что готов прикрыть ей рот во время полета, но это не соответствовало правилам авиакомпании относительно COVID-19. В результате семью сняли с рейса, а Элиз Орбан разместила описание случившегося в соцсетях, и история быстро стала вирусной», — пишет издание.

«У нас такое чувство, что нас даже не пытались предупредить, не работали с нами, не задавали вопросов, не делали ничего, что могло бы помочь в этой ситуации. Получилось примерно так: ваш двухлетний ребенок не соблюдает правила, все, выходите из самолета», — рассказала девушка.

Элиз Орбан заявила, что авиакомпания пожизненно запретила им пользоваться услугами авиалиний, однако позже в United опровергли это утверждение. Хотя на видео представитель авиакомпании говорит семье: вы больше не сможете летать.