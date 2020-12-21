22:58
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

Из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список

В соцсетях бурно обсуждают видео, где из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список.

Как пишет издание Ladbible, случай произошел в США. Отца, мать и их двухлетнюю дочь сняли с авиарейса United после того, как девочка отказалась надеть маску.

Отмечается, что у авиакомпании есть строгая политика, которая требует от всех пассажиров носить защитные маски — вне зависимости от возраста. Однако Элиз Орбан и ее муж не смогли заставить свою дочь надеть маску до того, как их рейс из Денвера в Нью-Джерси покинул взлетно-посадочную полосу.

«Отец ребенка пытался уговорить двухлетнюю девочку надеть маску, однако она была крайне эмоциональной и отказалась слушаться родителей. Мужчина сказал бортпроводнику, что готов прикрыть ей рот во время полета, но это не соответствовало правилам авиакомпании относительно COVID-19. В результате семью сняли с рейса, а Элиз Орбан разместила описание случившегося в соцсетях, и история быстро стала вирусной», — пишет издание.

«У нас такое чувство, что нас даже не пытались предупредить, не работали с нами, не задавали вопросов, не делали ничего, что могло бы помочь в этой ситуации. Получилось примерно так: ваш двухлетний ребенок не соблюдает правила, все, выходите из самолета», — рассказала девушка.

Элиз Орбан заявила, что авиакомпания пожизненно запретила им пользоваться услугами авиалиний, однако позже в United опровергли это утверждение. Хотя на видео представитель авиакомпании говорит семье: вы больше не сможете летать. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177385/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Для стран с низким уровнем дохода зарезервировали вакцину от COVID-19
Обещания — это обман. История семьи скончавшейся от COVID-19 Жамал Тазабековой
В Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V»
В мире COVID-19 заразились свыше 76,7 миллиона, умерли более 1,6 миллиона
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 30 человек, 520 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки умер от коронавируса один человек
В Кыргызстане выявили 132 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 254
ВОЗ: Более заразный штамм COVID-19 выявлен еще в трех странах
В Кыргызстане еще трое медиков заразились коронавирусом
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
21 декабря, понедельник
22:47
Его ждали почти 800 лет: сегодня произойдет Великое соединение Юпитера и Сатурна Его ждали почти 800 лет: сегодня произойдет Великое сое...
22:29
Изнасилование 13-летней девочки. Активисты собирают письма судье
22:14
Из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список
22:01
На аукцион выставлено месторождение угля Джиль-Чырак
21:43
В Бишкеке состоится музыкальный перформанс «Жаралыш» от проекта «Кыргыз Кайрык»