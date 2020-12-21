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Общество

Активисты требуют проверить безопасность хвостохранилища на руднике «Джеруй»

Фото 24.kg. Активисты

Местные активисты требуют проверить безопасность хвостохранилища на руднике «Джеруй». Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель народной комиссии Бакыт Сейталиев.

По его словам, комиссия при проверке хвостохранилища обнаружила нарушения технических норм.

«Мы сразу нашли нарушения, которых не должно быть. Строго должны соблюдаться технологии. Представители компании нам сказали, что наняли лабораторию для проверки безопасности хвостохранилища. Мы были в лаборатории, там сказали, что лишь измеряют силу тока и сопротивления. То есть это лишь отмазка. Эта лаборатория не в состоянии проверить безопасность», — сказал Бакыт Сейталиев.

Он отметил, что при выборе места под хвостохранилище не учтено направление ветра.

«Даже при ведении строительных работ пыль ветром уносит в соседнее село», — сказал активист и добавил, что запросы народной комиссии остаются без внимания со стороны руководства золотодобывающей компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177384/
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