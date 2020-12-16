22:12
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Общество

Строительство больницы в Кара-Суйском районе почти завершено

Строительство больницы в селе Чайчи Кара-Суйского района Ошской области почти завершено. Об этом сообщили в Госстрое.

Уточняется, что подрядчики закончили отделку внутренних и наружных стен, электромонтаж, а также установили окна и двери.

«Строительные работы идут полным ходом, они завершены на 90 процентов. Возведение больницы началось еще в 2017 году за счет республиканского бюджета. Лечебница рассчитана на 15 койко-мест. Здесь установили систему вентиляции, отопления и пожарной сигнализации. Также завершены работы по наружной теплотрассе и канализации, устройству септика, наружному туалету, навесу для угля, асфальтированию прилегающей территории», — сказали в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176884/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
На ремонт и строительство школ потратили $9 миллионов 166 тысяч 394
Завершилось строительство инфекционной больницы в Баткенской области
Госстрой оформил 566 лицензий на осуществление строительной деятельности
Строительство школы в Кочкорском районе завершили на 80 процентов
В Минздраве рассказали о строительстве больниц для борьбы с COVID-19
Массовое отравление детей произошло в школе-интернате села Байтик
В республиканском центре наркологии не хватает мест для пациентов
Эльвира Сурабалдиева встретилась с пострадавшими в октябрьских событиях
В Нарынской области планируют построить экспериментальный поселок на 300 дворов
Депутаты парламента получили зарплату за октябрь и ноябрь в полном объеме
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Бизнес
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
16 декабря, среда
22:04
Русскоговорящих детей-билингвов познакомят с культурным наследием предков Русскоговорящих детей-билингвов познакомят с культурным...
21:44
Строительство больницы в Кара-Суйском районе почти завершено
21:23
На ремонт и строительство школ потратили $9 миллионов 166 тысяч 394
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 декабря: снег не ожидается
20:46
Этот год стал рекордным по количеству арестов журналистов