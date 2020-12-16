Строительство больницы в Кара-Суйском районе почти завершено

Строительство больницы в селе Чайчи Кара-Суйского района Ошской области почти завершено. Об этом сообщили в Госстрое.

Уточняется, что подрядчики закончили отделку внутренних и наружных стен, электромонтаж, а также установили окна и двери.

«Строительные работы идут полным ходом, они завершены на 90 процентов. Возведение больницы началось еще в 2017 году за счет республиканского бюджета. Лечебница рассчитана на 15 койко-мест. Здесь установили систему вентиляции, отопления и пожарной сигнализации. Также завершены работы по наружной теплотрассе и канализации, устройству септика, наружному туалету, навесу для угля, асфальтированию прилегающей территории», — сказали в госагентстве.