Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об уголовном деле

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев прибыл на допрос в ГСБЭП.

Перед следственными действиями бывший чиновник прокомментировал уголовное дело, связанное с земельным участком Максима Бакиева.

«По этому вопросу ведется другое следствие, я дал показания. Виновность кого-либо определяет суд. Должен отметить, что следствие ведется корректно, без давления. Функция ГРС заключалась в том, чтобы исполнять решение суда. Теперь вопросы должны быть к судам других инстанций», — сказал Тайырбек Сарпашев.

Фото 24.kg. Тайырбек Сарпашев

По данным следствия, в 2016 году отдельные лица создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента, руководством ГРС, судьями и работниками судебной системы. Они, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав судебные дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».

Известно, что по данному делу также проходит и экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Он пока в статусе свидетеля.