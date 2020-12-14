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Общество

«Шрек» и «Темный рыцарь» стали национальным достоянием США

Фильмы «Шрек» и «Темный рыцарь» стали национальным достоянием США. Об этом сообщает издание Variety.

По его данным, анимационный проект внесли в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса. В реестр также попали «Заводной апельсин», «Братья блюз», «Бриолин», «Дьявол никогда не спит». 

Включение в список гарантирует, что кинопроект будет сохранен в соответствии с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием для отбора картин является их культурное, историческое и эстетическое значение.

В этом году коллекция пополнилась 25 фильмами, всего реестр состоит из 800 лент.

Режиссер «Темного рыцаря» Кристофер Нолан прокомментировал включение своей работы в реестр. «Это не только большая честь для всех, кто работал над «Темным рыцарем», это также дань уважения всем замечательным художникам и писателям, которые десятилетиями работали над великой историей Бэтмена», — сказал кинематографист.

Полнометражный мультфильм «Шрек» по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга вышел в 2001 году. Впоследствии было снято еще три полнометражной сиквела анимационной ленты и спин-офф «Кот в сапогах». В 2016-м стало известно о создании пятой части «Шрека», ее планируется выпустить в прокат в 2022 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176655/
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