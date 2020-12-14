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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Кыргызстанец избил сына металлической трубой. Он осужден на 3,5 года

Кыргызстанец, избивший сына металлической трубой в Москве, осужден на 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, в апреле в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает ребенка лет 7-8 ногами, руками и палкой, требуя выполнить отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине «жезде» (муж сестры) и просит мальчика слушаться его.

По версии следственного комитета, 16 апреля гражданин Кыргызстана бил сына по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Отмечалось, что фигурант признал свою вину, его арестовали.

«Он признан виновным в совершении преступлений «Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Приговором Кунцевского районного суда города Москвы Эмилбеку Жунусову назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176654/
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