Изнасилование 13-летней девочки. Прокуратура считает приговор необоснованным

Прокуратура Тонского района обжалует приговор по факту изнасилования 13-летней девочки в селе Боконбаево. Об этом 24.kg сообщили в главном надзорном органе.

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Уточняется, что гособвинение считает необоснованным решение судьи Сабыра Соодонбекова.

«На скамье подсудимых трое обвиняемых — К.У., С.у.Э. и К.у.Ж. Первому обвиняемому гособвинение просило наказание в виде 20 лет лишения свободы, двум остальным — по 15 лет каждому. Однако суд оправдал двух обвиняемых, а третьего приговорил лишь к 7,5 года лишения свободы. Это решение будет обжаловано в случае, если вышестоящая инстанция отменит его и вынесет обвинительный приговор, прокуратура внесет представление в дисциплинарную комиссию Совета судей в отношении судьи Сабыра Соодонбекова», — сообщили редакции.

Отметим, что в соцсетях также призывают привлечь к ответственности судью Тонского районного суда, который вынес приговор в отношении обвиняемых в изнасиловании девочки.

Напомним, ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали спустя некоторое время, когда выяснилось, что девочка беременна.