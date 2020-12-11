В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию

Вопрос проектирования и строительства канализационно-насосной станции (КНС) на территории жилмассива «Ала-Тоо» обсудили его жители, глава Ленинского района Чынасыл Чыныбаев и представители городских инженерных служб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, аким поручил общественно-государственному управлению капстроительства (ОГУКС) столичному муниципалитету рассмотреть установку КНС на пересечении улиц Ак-Булак и Орто-Арык.

«Также совместно с МП «Бишкекглавархитектура» и ПЭУ «Бишкекводоканал» нужно определить мощность устанавливаемой станции для дальнейшего согласования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с ЦГСЭН», — отметили в мэрии.