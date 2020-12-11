23:50
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Общество

В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию

Вопрос проектирования и строительства канализационно-насосной станции (КНС) на территории жилмассива «Ала-Тоо» обсудили его жители, глава Ленинского района Чынасыл Чыныбаев и представители городских инженерных служб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, аким поручил общественно-государственному управлению капстроительства (ОГУКС) столичному муниципалитету рассмотреть установку КНС на пересечении улиц Ак-Булак и Орто-Арык.

«Также совместно с МП «Бишкекглавархитектура» и ПЭУ «Бишкекводоканал» нужно определить мощность устанавливаемой станции для дальнейшего согласования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с ЦГСЭН», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176445/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека застраховала пассажиров троллейбусов и автобусов
В Бишкеке открылся электронный тир
Мэрия Бишкека организует рождественскую ярмарку в центре столицы
В Бишкеке могут появиться «умные» остановки
В Бишкеке только десятая часть таксистов берет патенты
В микрорайоне «Юг-2» установили новые лифты
В Бишкеке эффективность работы акимов будут оценивать по отзывам горожан
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта
У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Бизнес
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал о&nbsp;предстоящем бое и&nbsp;как оказался в&nbsp;UFC Боец из Кыргызстана рассказал о предстоящем бое и как оказался в UFC
11 декабря, пятница
23:32
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыр...
23:17
В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию
22:53
Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub
22:32
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС
22:09
COVID-19. Врачей Кыргызстана научат, как управлять медицинскими отходами