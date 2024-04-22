Мэрия Бишкека хочет поднять стройкомпаниям тариф на подключение к водопроводу

Мэрия Бишкека хочет поднять тариф на подключение к водопроводу стройкомпаниям. Соответствующий проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие тарифы установлены постановлением БГК в 2009 году и не соответствуют нормативно-правовым актам, принятым позднее, а также ценовой политике, действующей в строительной отрасли. Кроме того, с тех пор значительно выросли цены на материалы, оборудование, ГСМ, строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Поэтому назрела необходимость пересмотра платы согласно реалиям времени.

В мэрии добавили, что в последние годы неоднократно поднимался вопрос обеспечения единых условий подключения объектов к городским инженерным сетям в целом по Бишкеку, включая Южную планировочную зону.

Расчет платы за присоединение предлагается производить исходя из запрашиваемой нагрузки и установленного размера платы. При этом расчет нагрузок водоснабжения и водоотведения жилых зданий — производить исходя из нормы не более 20 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека (за исключением балконов, лоджий, веранд, террас) и нормы потребления холодной воды на одного человека с учетом поквартирной (домовой) подготовки горячей воды:

225 литров в сутки — для индивидуальных жилых домов;

300 литров в сутки — для жилых домов высотой до 12 этажей;

400 литров в сутки — для жилых домов высотой 12 и выше этажей.

Кроме того, в приложенном к проекту расчету размера платы отмечается, что до принятия актуализированных нормативно-правовых актов размер платы за подключение предлагается временно установить исходя из необходимости погашения кредита ЕБРР на реализацию проекта по реабилитации систем водоснабжения и канализации столицы, расширения существующих и строительства новых водозаборов. Период регулирования установить на срок погашения кредита — до 2029 года.

Проектом предлагается установить за технологическое подключение 18 тысяч сомов (без учета налогов) за один кубический метр в сутки, где: