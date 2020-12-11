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Общество

Куда обращаться бишкекчанам, если работодатели нарушают их права

В Госэкотехинспекции напомнили, куда стоит обращаться бишкекчанам в случае нарушения работодателями их прав. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.

«Напоминаем, что инспекция в числе других осуществляет функции надзора и контроля и за соблюдением трудового законодательства Кыргызской Республики. В связи с чем просим работников и работодателей всех организаций (не зависимо от формы собственности) на территории Бишкека, с целью защиты своих трудовых прав и получения консультации обращаться по адресу: Бишкек, улица Суюмбаева, 16/А, на пересечении с улицей Токтогула», — сообщили в Госэкотехинспекции.

По всем интересующим их вопросам граждане также могут обратиться по следующим телефонным номерам: 0504444909, 0504444123.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176390/
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