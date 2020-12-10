Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в лидерах по загрязненности

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 10 декабря в 19.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 9,43 раза: PM2.5 среднесуточный — 330 мкг/м³ на момент измерения — 215 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 5,6 раза PM2.5 среднесуточный — 193 мкг/м³ на момент измерения — 240 мкг/м³;

в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 15,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 539 мкг/м³ на момент измерения — 567 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Однако, информация не обновлялась с 17.00.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 19.30 Бишкек поднялся на 1-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.