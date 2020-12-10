Санкции в отношении Райымбека Матраимова на Кыргызстане в целом не отразятся

Российский политолог Никита Мендкович прокомментировал 24.kg включение экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова в список Магнитского.

По его словам, это перечень индивидуальных санкций и касаются они исключительно одного человека. «То есть на государстве в целом и на его партнерстве с членами ЕАЭС это никак не отразится», — подчеркнул Никита Мендкович.

Он считает, что введение санкций в дальнейшем только ухудшит отношения между США и Кыргызстаном. «Судя по всему, Госдеп взял курс на конфронтацию с действующим руководством страны. Включение Матраимова в список Магнитского — это попытка оказать давление, причем путем педалирования темы коррупции, несмотря на то что Матраимов не находится в фаворе у нынешней власти», — сказал Никита Мендкович.

Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.