Руки насилия. Уникальная инсталляция, заставляющая женщин плакать

Сестры Айзат и Айдана Руслановы создали творческий проект.

Художницы изготовили арт-инсталляцию, чтобы привлечь внимание общественности к фактам насилия, харассмента и дискриминации в отношении женщин.

Инсталляция активисток позволяет людям, которые отрицают наличие проблемы гендерного насилия, изменить свое мнение. Кого-то она может повторно травмировать, а для кого-то останется непонятной.

По словам Айзат Руслановой, в маленькой черной комнате можно увидеть 40 нарисованных мужских рук. Они выполнены масляными красками. Если приглядеться, руки изображены в движении.

«Инсталляция называется «Руки» не просто так. Ими мы создаем столько прекрасных вещей, но в то же время можем сломать и чью-то жизнь. Зайдя в комнату, посетители могут рассмотреть 40 разных мужских рук и услышать аудио с ругательствами. Они увидят также видеоряд, где розу раздирают мужские руки. Почему цветок? Каждый раз мужчина, прося прощение, дарит цветы. Роза символизирует женщину, которую медленно уничтожают. Руки изображены в движении. Мы не хотели показывать открытые сцены насилия, потому что таким образом жертва насилия может получить повторную травму», — рассказала художница.

Снаружи комнаты тоже изображены руки. Это изображение рук женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. По словам активистки, приглядевшись, рядом с этими руками можно заметить глаза, которые почти не видно.

«Это размазанные, потекшие руки, которые просят о помощи. А рядом изображены глаза. Их еле видно, потому что общество видит проблему, но игнорирует. Я видела учительниц в школе с замазанными синяками, сестер с заплакавшими глазами. Все это мы видим, но делаем вид, что не замечаем, и воспринимаем в порядке вещей», — отмечает Айзат Русланова.

Выставка открылась в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия. Ее уже посетили больше 100 человек, большинство — женщины, но есть и мужчины. Художница сказала, что многие девушки выходили из комнаты заплаканными, а мужчины долго не задерживаются там и говорят, что сложно находиться в комнате.

«Это действительно сложно. Те, кто отрицает наличие насилия, просто не сталкивались с этим. Мы хотим, чтобы люди смогли на себе почувствовать то, что чувствуют жертвы», — говорит Айзат Русланова.

Как-то раз один парень сказал, что в комнате звучат нецензурные слова и это не подходит нашей культуре, надо было цензурировать. Но, когда женщин бьют и издеваются, никто не думает, что это не подходит нашей культуре и что нужна цензура. Айзат Русланова

«Поэтому мы решили показать все как есть. Мы каждого посетителя предупреждаем, что в аудио использованы бранные слова, и несовершеннолетних не пускаем», — добавила девушка.

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Идея создать инсталляцию художницам пришла после «Марша женской солидарности», который состоялся 8 марта 2020 года. В тот день Айзат задержали сотрудники. Тогда в поддержку своей сестры Айдана и начала рисовать мужские руки.

«Именно 40 мужских рук, потому что так сложилось, что в нашей культуре 40 — это сакральное число. Было 40 кыргызских племен, 40 лучей солнца на нашем флаге, движение «Кырк чоро». После марша 8 марта, когда меня задержали, там были представители этого движения, но они были не с нами, а с правоохранительными органами. Это сильно повлияло на нас. Сестренка начала рисовать руки, а затем пришла идея создать целую инсталляцию. Во время работы над ней мы повторно это все переживали, поэтому так долго ее делали: начали в апреле и закончили только в ноябре», — рассказывает Айзат Русланова.

Активистка отмечает, что проблема гендерного насилия была всегда, просто ее скрывали. В Кыргызстане есть законодательство, защищающее права женщин, но оно не работает.