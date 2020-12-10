Нашлись «волшебники» для подопечных детского хосписа

Нашлись «волшебники», которые приобретут подарки для подопечных Первого детского хосписа. Об этом 24.kg сообщила директор учреждения Ольга Труханова.
По ее словам, дети уже нарядили елку и ждут праздник. «Как обычно, я выставила в соцсетях список запросов детей, и произошло настоящее чудо: одна девушка со своими друзьями собрала для всех подарки. В конце недели начнем развозить их по домам, поскольку собрать ребят вместе из-за коронавируса не можем», — сказала Ольга Труханова.
Она с сожалением заметила, что некоторые родители отказываются от химиотерапии и забирают детей из больницы. «А возвращаются уже слишком поздно, допустим, когда опухоль становится видно. Ходили в своих селах к молдо, пили ишачье молоко, верблюжью мочу, а потом доктора должны свершить чудо», — заключила Ольга Труханова.
Хоспис рассчитан на восемь мест, сегодня там находится шесть семей. Выездная служба хосписа обслуживает еще 60 детей на дому по Чуйской области.
Если родителям детей с тяжелыми диагнозами необходима передышка, они могут пребывать в хосписе 21 день в году. Дети в конце жизни могут находиться столько, сколько нужно. В хосписе им оказывают психологическую и материальную помощь (оплачивают по возможности консультации приезжающих докторов и анализы).