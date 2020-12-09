Куда может обратиться жертва семейного насилия. Контакты кризисных центров и НПО

Общественный фонд «Открытая линия «Кыз ала-качуу» подготовил карточки с контактами центров и неправительственных организаций, которые могут помочь жертвам домашнего и гендерного насилия.

По словам представителей организации, если вы находитесь в ситуации насилия в семье и боитесь позвонить в службу помощи, то вы можете позвонить в одну из женских организаций или в кризисный центр.

«Их работа — помогать пострадавшим от насилия в семье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники организаций помогут жертве составить заявление в МВД и окажут психологическую поддержку. Также там подскажут, где можно укрыться на время в безопасном месте.

Ниже представлены контакты общественных организаций и кризисных центров Кыргызстана.