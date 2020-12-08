Две трети участников опроса не планируют идти в кино. Итоги голосования

Читатели 24.kg не планируют идти в кино до окончания пандемии COVID-19. Об этом заявили 502 человека, или 39 процентов принявших участие в опросе. На втором месте по количеству голосов респонденты, которым не нужны кинотеатры, потому что они привыкли смотреть фильмы онлайн. Таких 350 человек, или 27 процентов участников голосования.

Оставшаяся треть респондентов открытия кинотеатров ждала с нетерпением. Два процента участников опроса, или 38 человек побывали в кинотеатре в первый же день, еще 112 человек, или 8 процентов проголосовавших сделали это в ближайший выходной. Пятая часть опрошенных — 21 процент, или 271 человек — в ожидании определенной премьеры.

Напомним, неделю назад, 1 декабря, в Бишкеке возобновили работу кинотеатры. Этого момента кыргызстанцы ждали больше восьми месяцев — залы были закрыты с начала пандемии.

Работают кинотеатры по новым правилам — для сотрудников и посетителей действует масочный режим, установлены антисептики, залы должны быть заполнены не больше, чем наполовину.