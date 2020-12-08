18:44
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Общество
Сюжеты: COVID-19, Тесты ИА «24.kg»

Две трети участников опроса не планируют идти в кино. Итоги голосования

Читатели 24.kg не планируют идти в кино до окончания пандемии COVID-19. Об этом заявили 502 человека, или 39 процентов принявших участие в опросе. На втором месте по количеству голосов респонденты, которым не нужны кинотеатры, потому что они привыкли смотреть фильмы онлайн. Таких 350 человек, или 27 процентов участников голосования.

Оставшаяся треть респондентов открытия кинотеатров ждала с нетерпением. Два процента участников опроса, или 38 человек побывали в кинотеатре в первый же день, еще 112 человек, или 8 процентов проголосовавших сделали это в ближайший выходной. Пятая часть опрошенных — 21 процент, или 271 человек — в ожидании определенной премьеры.

Напомним, неделю назад, 1 декабря, в Бишкеке возобновили работу кинотеатры. Этого момента кыргызстанцы ждали больше восьми месяцев — залы были закрыты с начала пандемии.

Работают кинотеатры по новым правилам — для сотрудников и посетителей действует масочный режим, установлены антисептики, залы должны быть заполнены не больше, чем наполовину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175897/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Все требования соблюдают. Мэрия Бишкека о возобновлении работы кинотеатров
Вы уже были в кинотеатре после их открытия? Голосование
В маске и с попкорном. Как посетители кинотеатров правила соблюдают
Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка: проголосуйте за спортсменку
В городе Ош разрешили работать кинотеатрам и интернет-клубам
Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию
Читатели 24.kg против лишения русского языка статуса официального. Итоги опроса
Уже точно. Кинотеатры и фудкорты открывают с 1 декабря
Попытка № 5. Решать вопрос открытия кинотеатров и школ будут местные власти
Эксперты определили топ-5 проблем, которые волнуют сейчас кыргызстанцев
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
18:30
9 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет 9 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Две трети участников опроса не планируют идти в кино. Итоги голосования
18:09
Нацбанк провел вторую в декабре интервенцию
17:51
Кыргызский государственный театр кукол приглашает на спектакль
17:43
В микрорайоне «Юг-2» установили новые лифты