В Бишкеке 8 декабря днем безоблачно. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 7 минут.
Отключение газа, света, воды
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9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Шералиева, 12-я улица).
У кого намечается той
Дарья Таланова
Родилась 8 декабря 1995 года. Мастер спорта по плаванию, призер чемпионата Азии, участница Олимпийских игр.
Памятные даты
День работников радио и телевидения Кыргызской Республики
Дата празднования выбрана в связи с тем, что в этот день в 1958 году вышла в эфир первая телевизионная программа на кыргызском телевидении.
Основное содержание радиопередач в то время включало ежедневную информацию о происходящих событиях, освещение промышленного и сельскохозяйственного производства, рассказы о победителях социалистического соревнования и ударниках труда.
К работе на радио привлекались известные певцы, музыканты, поэты, сказители и талантливые представители народного творчества. Передачи велись на кыргызском, русском и дунганском языках.
К 1979-му суточное вещание кыргызского телевидения стало доступным почти всем населенным пунктам страны.
Международный день художника
Учрежден в 2007 году международной ассоциацией «Искусство народов мира».
Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо.
Единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось.
Профессии художника тысячи лет — еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Абдыкадыр Орусбаев
Родился 8 декабря 1937 года в селе Калиновка. Доктор филологических наук, профессор.
Выдающийся специалист в области русистики, социолингвистики, сопоставительной типологии и экспериментальной фонетики, он описал формы образования и сферы применения русского, кыргызского и других языков на территории КР.
Автор более 300 научных и научно-публицистических статей, восьми книг.
Умер 25 ноября 2009-го.
Родился профессор Юлий Худяков
Родился 8 декабря 1947 года в поселке Медвежка Кемеровской области России. Историк, археолог, профессор.
Общепризнанный археолог и историк, который поднял на новый уровень кыргызоведческие и оружиеведческие аспекты археологии Сибири и обширных просторов Центральной и Внутренней Азии.
Невозможно представить себе постсоветские кыргызские учебники, учебные пособия и монографии без этнологических концепций Юлия Худякова.
Почетный академик Национальной академии наук Кыргызстана, почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кавалер ордена «Манас» III степени и ордена «Данакер» (2002).
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», кафе Chicken Star и «Терракотта».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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