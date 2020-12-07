Экологично, но дорого. Что мешает развитию зеленой энергетики в Кыргызстане

Низкие тарифы на электроэнергию и несовершенная законодательная база не дают развиваться в Кыргызстане зеленой энергетике. Об этом 24.kg рассказала президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева.

— Кыргызстан уже сегодня сталкивается с дефицитом электроэнергии. Смогут ли помочь возобновляемые источники энергии (ВИЭ)?

— Наши электрические мощности уже на пределе. В Кыргызстане вырабатывается около 15 миллиардов киловатт-часов и столько же потребляется. Население же и дальше будет расти, и электроэнергии будет не хватать. В этом году страна ее покупает у Казахстана.

Так что первым шагом необходимо сокращать потребление электроэнергии путем внедрения энергоэффективных технологий и мер по энергосбережению, а вторым — наращивать объемы собственного производства, это укрепит нашу энергетическую независимость. Татьяна Веденева

Потенциал у ВИЭ есть. Раньше, до конца 70-х годов, до строительства крупных ГЭС, республика снабжалась электричеством от более 200 малых ГЭС. Потом эти станции законсервировали, потому что появились большие мощности, на которых производить электроэнергию стало дешевле.

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И потенциал часто считают, исходя из тех самых малых ГЭС, которые ранее использовались. Предварительно он оценивается примерно в 200 мегаватт установленной мощности. Но вопрос в том, что там за это время мог измениться сток рек, ситуация вокруг створа, а от самих малых ГЭС остался только фундамент. Построить их можно относительно быстро — за 2-3 года.

Чтобы решить вопрос с дефицитом электроэнергии, необходимо строить и крупные ГЭС. Многие из них запланированы еще в советское время. Например, строительство «Камбар-Аты-1» позволит избежать дефицита электроэнергии на ближайшие 30 лет после окончания строительства.

— Пока ее построят, еще пройдет десять лет, могут ли стать альтернативой ВИЭ?

— Принимая во внимание, что энергоэффективность может снизить спрос на энергию более чем на 20 процентов, ВИЭ могут справиться с задачей энергоснабжения до строительства больших ГЭС.

Но нужно понимать, что у каждого возобновляемого источника энергии есть особенности. Давайте сначала остановимся на том, из чего складывается потенциал возобновляемых источников энергии: доступ к источникам энергии (ветер, вода, солнечные лучи), наличие места и наличие потребителя.

Доступ к солнечной энергии есть только днем, доступ к ветровой энергии — преимущественно ночью. Татьяна Веденева

Ветровой потенциал в Кыргызстане не большой. Для таких станций нужен постоянный сильный ветер скоростью около 11 метров в секунду. В Балыкчи, например, ветры бывают сильные, но непостоянные, и сам рельеф довольно неудобен для ветряков. Есть небольшой ресурс вокруг Иссык-Куля, а в других регионах, принимая во внимание близость к потребителю или линиям электропередачи, по оценкам экспертов, он незначительный.

Что касается солнечной энергии, то тут нужны большие площади для установок — станция на один мегаватт будет занимать 1,7 гектара. Для них подойдут Баткенская, Ошская, Иссык-Кульские области. У таких ВИЭ есть потенциал в Кыргызстане, но он пока практически не используется из-за дороговизны производства энергии на фотоэлектрических станциях.

— По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, практическое использование возобновляемых источников энергии в Кыргызстане составляет менее 1 процента. Но ведь об их развитии говорят у нас не один год. Почему же внедрение идет так медленно?

— Закон о возобновляемых источниках энергии принят еще в 2008 году. Но работать по нему не было возможности — не было правил игры. С одной стороны, все хорошо: мы поощряем развитие ВИЭ, но как это делать — непонятно.

Здесь все упирается в один большой вопрос — тариф на электричество. В Кыргызстане он субсидированный.

Себестоимость производства и доставки одного киловатта стоит 1,6 сома, при этом средний тариф — 1,3 сома. Энергосектор в постоянном убытке. Татьяна Веденева

Производство же энергии при помощи ВИЭ выходит еще дороже.

В 2012 году были установлены коэффициенты для каждого из возобновляемых источников. И, грубо говоря, киловатт мог стоить 6 сомов. Конечно, энергетики всячески противились тому, чтобы приобретать электроэнергию дороже, чем они продают потребителям.

Коэффициент вводился для поощрения развития возобновляемых источников энергии. Везде в мире развитие ВИЭ поддерживается государствами путем предоставления каких-то льгот, потому что возобновляемые источники энергии требуют больших капиталовложений на первоначальном этапе. Понятно, что никто не будет заниматься делом, если оно невыгодно.

— Эта мера тоже не стала толчком для развития?

— Коэффициенты ввели, но не прописали порядок, куда обращаться, какие документы необходимы. Потом последовали реформы, в 2015 году упразднили Минэнергетики, появился Энергохолдинг. В итоге только две малых ГЭС смогли получить тариф — 4,7 сома. Отмечу, что к ВИЭ относятся ГЭС мощностью не более 30 мегаватт.

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Несколько лет назад ассоциация ВИЭ инициировала поправки в законодательство, которые могли улучшить положение производителей. Чтобы начать работать вообще, надо было выстроить правила игры. Привлекли экспертов, чтобы сделать этот закон работающим. Но более половины предложений не прошли. В итоге был снижен коэффициент к тарифу 1,3 вне зависимости от вида ВИЭ, но при условии, что попадает в установленную правительством квоту.

После принятия поправок в закон необходимо было разработать правила, касающиеся строительства, эксплуатации, выработки в сеть, оплаты и так далее — они прописаны в новом Положении об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии от 30 октября 2020 года. Еще один документ находится на рассмотрении правительства — это проект постановления «О внесении изменений в некоторые решения правительства КР в сфере предоставления земельных участков для строительства энергетических установок с использованием возобновляемых источников энергии», которое определит возможность и порядок использования земель различных категорий для строительства ВИЭ-установок. Его одобрение поможет решить вторую сторону вопроса — земельную, которая часто является самым главным препятствием для строительства ВИЭ-установок, особенно малых ГЭС.

— Получается, теперь вырабатываемую ВИЭ электроэнергию можно продавать?

— Есть несколько режимов работы ВИЭ. Можно вырабатывать электроэнергию, отдавать в сеть и получать деньги от энергосектора, продавать клиенту, например, предприятию, или жителям населенного пункта, или потреблять самостоятельно. Все, что касается передачи в сеть — принятым новым положением, отработано. Не расписанной осталась продажа напрямую клиенту. Делать это можно, но ГАРТЭК настаивает на том, что они должны регулировать тариф на электроэнергию для потребителя.

Логически это неправильно — инвестор знает, во сколько ему обошлось строительство ВИЭ, и должен иметь возможность договориться с потребителем о цене на поставку выработанных от ВИЭ киловатт-часов. Татьяна Веденева

Но для этого необходимо внести изменения в законодательство об энергетике. Что касается продажи населению, по законодательству одинаковые типы потребителей должны быть обеспечены электроэнергией по одинаковым тарифам, так что этот вопрос также требует тщательного рассмотрения и разработки четких правил, учитывающих нужды и права всех сторон.

Также неохваченной принятым положением осталась микрогенерация, когда человек, например, ставит на крыше своего дома солнечную фотоэлектрическую систему, использует ее днем и передает излишки в сеть, и использует электричество от сети вечером и ночью, когда солнечная система не вырабатывает энергию. Расчет затем производится за разницу между поставленной в сеть электроэнергией и потребленной энергией по определенным тарифам либо путем взаимозачета.

— А если панели ставить для личного пользования?

— При действующих тарифах на электроэнергию внедрение фотоэлектрических систем выгодно, когда нет доступа к электрической сети. Тогда остается использовать дизельный или бензиновый генератор, а это запах, высокая стоимость, необходимость держать запас топлива, либо фотоэлектрические станции, которые в этом случае очень выгодны и хорошо окупаются.