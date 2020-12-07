21:20
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Мэрия Бишкека приглашает незрячих на бесплатные тренировки по парадзюдо

Мэрия Бишкека приглашает на бесплатные тренировки по парадзюдо людей с ограниченными возможностями по зрению I группы (тотально незрячие) от 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, тренировки проводятся по инициативе управления физической культуры мэрии в партнерстве с Федерацией незрячих в СДЮШОР «Дельфин» в рамках проекта «Начни жить иначе».

Для тренировок будут предоставлены тренажерный зал с инвентарем, бассейн и баня, три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу с 20.00 до 22.00. Занятия проходят под руководством мастера спорта по самбо и дзюдо Каната Имиянова.

Проект «Начни жить иначе» существует с 2017 года, с тех пор поддержаны более 60 людей.

Для записи на тренировки обращаться по телефону 0777851610 (Whatsapp), подробная информация есть и на официальной страничке Федерации незрячих и СДЮШОР «Дельфин» на Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175757/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники от имени чиновников мэрии Бишкека просят деньги в соцсетях
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Айсулуу Тыныбекова победила в виртуальном турнире United World Wrestling
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
В Бишкеке нашли четырех подростков, гулявших ночью без сопровождения родителей
В столичном муниципалитете сменился вице-мэр
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
Грязный и холодный автобус. Авто сняли с линии, с водителем разбираются
Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды
Предпринимателей в Бишкеке попросили организовать продажу масок перед входом
Популярные новости
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
У&nbsp;экс-премьера Кубатбека Боронова обнаружен COVID-19. Он&nbsp;госпитализирован У экс-премьера Кубатбека Боронова обнаружен COVID-19. Он госпитализирован
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
7 декабря, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 декабря: ночью снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 декабря: ночью снег
20:37
Кыргызстанец Исламбек Кемелов выиграл приз в финале конкурса «Романсиада»
20:17
Мэрия Бишкека приглашает незрячих на бесплатные тренировки по парадзюдо
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных
19:45
За неделю в Бишкеке выявили почти 7 тысяч нарушений ПДД