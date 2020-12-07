Мэрия Бишкека приглашает незрячих на бесплатные тренировки по парадзюдо

Мэрия Бишкека приглашает на бесплатные тренировки по парадзюдо людей с ограниченными возможностями по зрению I группы (тотально незрячие) от 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, тренировки проводятся по инициативе управления физической культуры мэрии в партнерстве с Федерацией незрячих в СДЮШОР «Дельфин» в рамках проекта «Начни жить иначе».

Для тренировок будут предоставлены тренажерный зал с инвентарем, бассейн и баня, три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу с 20.00 до 22.00. Занятия проходят под руководством мастера спорта по самбо и дзюдо Каната Имиянова.

Проект «Начни жить иначе» существует с 2017 года, с тех пор поддержаны более 60 людей.

Для записи на тренировки обращаться по телефону 0777851610 (Whatsapp), подробная информация есть и на официальной страничке Федерации незрячих и СДЮШОР «Дельфин» на Facebook.