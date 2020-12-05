Подведены итоги национального конкурса среди журналистов «Стремление»

Сегодня в онлайн-формате прошла церемония награждения национальной премией в сфере профессиональной журналистики «Стремление-2020».

В этом году международное жюри рассмотрело конкурсные работы авторов и творческих групп в шести номинациях:

«Власть и общество»;

«Мир и согласие»;

«Охрана детства»;

«Культура и просвещение»;

«Время помогать»;

«Человек действующий».

В седьмой специальной номинации «Признание коллег за приверженность теме» определена тема «Освещение прав человека».

Победитель в ней выбран голосованием медиасообщества в социальных сетях в течение недели до церемонии награждения.

Им стал Адиль Турдукулов. В этом году представительство Интерньюс в КР учредило специальный приз «Памяти Таиржана Турсуналиева» за большой вклад в развитие региональной журналистики в рамках национальной Премии в области профессиональной журналистики «Стремление». Лауреатом стала основатель радиостанции «Салам Медиа» из Баткена Улукбю Амерова. Журналист скончалась 18 мая, и премия ей вручена посмертно.

По итогам конкурса жюри огласило список победителей.

В номинации «Власть и общество» первое место досталось журналисту Айбеку Бойбосунову. На втором корреспонденты Диля Радионова и Алена Пастельняк. Диплом третьей степени достался Метину Джумагулову и Александре Ли.

В номинации «Мир и согласие» третьего места не было. Второе заняла Айдай Эркибаева, а первое — Бермет Уланова.

В номинации «Охрана детства» призовые места распределились следующим образом. На первом — Айзада Каратаева, на втором — Айжамал Толгонбай кызы и на третьем — Айдана Джумашева.

В номинации «Культура и просвещение» третье место заняла Айзад Камчыбекова, второе — Бекжан Асылбеков, Тилек Бейшеналиев, Марсель Нурболотов и первое — Айдай Эркибаева, Азиз Раимбердиев, Анастасия Валиева, Алтынай Мамбетова,Татьяна Зеленская, Бегаим Аджиева.

«Время помогать» также обрело своих победителей. На третьем месте Катя Мячина и журналистка из Дании Мия Тарп Хансен. На втором — Айдай Эркибаева и на первом — Гладис Темирчиева.

По итогам конкурса в номинации «Человек действующий» определились два победителя. Первое и второе место по решению жюри объединили в одно и «Стремление» получили журналисты Бекжан Асылбекова, Александра Титова и Тилек Бейшеналы уулу. На третьем месте Мунара Боромбаева.

Рекордное количество призовых мест в этом году получили журналисты Kloop.

Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).