Музыкальная премия «Грэмми». Победители и наряды с красной дорожки

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми-2024». Об этом сообщает сайт премии.

Записью года критики признали работу Майли Сайрус Flowers, которую также наградили в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

Песней года стал саундтрек к фильму «Барби» What Was I Made For? в исполнении Билли Айлиш, а альбомом года — Midnights Тейлор Свифт. Эта работа также завоевала статуэтку в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

Лучшим музыкальным видео признали клип The Beatles на песню I’m Only Sleeping.

Статуэтку в номинации «Лучшее рок-исполнение» присудили треку Not Strong Enough группы Boygenius, а в категории «Лучший рок-альбом» — This Is Why от Paramore.

Композиции к фильму «Барби» одержали победу как «Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа», а к картине «Оппенгеймер» — «Лучший саундтрек для визуальных медиа».

Победителем в номинации «Лучший музыкальный фильм» стала картина Moonage Daydream.