Встреча Мадумарова с мигрантами. ЦИК не нашла нарушений

Рабочие группы Центризбиркома не нашли признаков нарушения норм о предвырной агитации во время встречи Адахана Мадумарова с мигрантами. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

По этому вопросу в комиссию обратилась коалиция «За демократию и гражданское общество».

«По материалам, которые она предоставила, нарушений не выявлено. Во время встречи он отмечал, что не будет говорить о своих планах, чтобы не было агитации», — отметила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.