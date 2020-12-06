Инвалидность ребенка можно предотвратить в утробе: что рекомендуют врачи

На минувшей неделе в Кыргызстане и мире отмечали Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья. По оценкам ВОЗ, более миллиарда человек — это около 15 процентов населения мира — сталкиваются с какой-либо формой инвалидности. Ожидается, что это число будет расти в связи со старением населения и ростом распространенности неинфекционных заболеваний.

Врач Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшонкулова рассказала 24.kg, что врожденную инвалидность можно предотвратить еще в утробе матери.

Фото 24.kg. Марина Дуйшонкулова

— Расскажите о причинах развития пороков у детей.

— Пороки развития и преждевременные роды — важнейшие причины смертности в детском возрасте, хронических заболеваний и инвалидности во многих странах. Пороки развития могут быть по происхождению генетическими, инфекционными или экологическими, установить точные причины чаще всего бывает трудно. Но некоторые врожденные пороки развития можно предупреждать. Они чаще проявляются в семьях и государствах с недостаточными ресурсами, где женщины не имеют доступа к хорошей пище, наблюдается дефицит йода, фолиевой кислоты, члены семьи страдают ожирением, сахарным диабетом или другими заболеваниями.

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— Как снизить риск появления врожденных пороков развития?

— Необходимо применять профилактические меры в период подготовки к беременности и зачатия. Своевременное лечение и наблюдения врачей снижают риск появления некоторых врожденных пороков развития. Чтобы предостеречь своего ребенка, женщине рекомендуется улучшить питание на протяжении репродуктивного периода. Больше витаминов, минералов и ежедневно принимать пищевые добавки — один из лучших способов профилактики.

— Какие продукты необходимо употреблять во время беременности?

— Фолиевая кислота содержится в таких продуктах, как брокколи, спаржа, шпинат, баранина, телячья печень, соевые бобы. Рекомендую употреблять продукты, богатые питательными волокнами, во время каждого приема пищи. Волокна находятся в цельных злаках — овсяной крупе и хлебе из цельной муки, бобовых, фруктах и овощах. Для беременной женщины и развивающегося плода необходимы кальций и йод. Они важны для построения костей, функционирования кровеносной системы, мышц и роста здоровых зубов.

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Во время беременности потребность организма в кальцие возрастает. Основные источники кальция: молоко и молочные продукты, рыбные консервы с костями. Йод является важным и полезным элементом для здоровья на всех этапах жизни человека — для правильного функционирования щитовидной железы. Добавьте в рацион рыбу, море- и молочные продукты, в особенности натуральное молоко и яйца. Во время беременности и в период кормления грудью нужно принимать витамин D. Он необходим для роста костей, обеспечивает их прочность и предупреждает переломы и искривление.

— К чему может привести дефицит этих продуктов?

— Дефицит йода может стать причиной умственной отсталости ребенка, фолиевой кислоты ведет к тяжким уродствам плода. Недостаток кальция — к нарушению формирования скелета ребенка, железа — к анемии и задержке физического и нервно-психического развития ребенка. Дефицит фолиевой кислоты повышает риск рождения ребенка с дефектом нервной трубки. Кроме того, повышенное потребление витамина А может повлиять на нормальное развитие эмбриона или плода.

— От чего стоит отказаться, чтобы не навредить ребенку?

— Меньше жира и холестерина. Это может навредить беременной и плоду. Молочные продукты покупайте до 5 процентов жирности, нежирное говяжье мясо, а лучше курица или индейка. Нужно сократить до минимума потребление энергетических напитков, черного кофе, содержащих большое количество кофеина.

Во время беременности кофеин хуже выводится из организма матери. Через плаценту кофеин попадает к плоду, у которого отсутствует способность его разложения.

Он действует как возбуждающее вещество, повышает артериальное давление и пульс и может привести к нарушениям сна у женщины и плода. Надо воздержаться от некоторых лекарственных препаратов и медицинских процедур.

Вес также играет большую роль. Лишний вес — это риск рождения крупного ребенка, а значит, риск осложнений при родах и склонность ребенка к ожирению в старшем возрасте. Употребление пищевых добавок — соусы, приправы типа бульонные кубики, экзотические фрукты, полуфабрикаты, газированные напитки — опасность появления аллергии и аномалий у ребенка.