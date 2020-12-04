Оснащение милиционеров рациями увеличит эффективность и оперативность работы сотрудников. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку сообщил начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев.

Депутат Адиса Имангазиева поинтересовалась, почему не было существенного снижения преступности во время карантина, когда большинство людей сидело по домам. «Хотела бы узнать, почему такая маленькая разница по сравнению с 2019 годом?» — спросила она.

Мадияр Кулуев привел пример из своего опыта. «Когда я служил в ППС, мы ходили с рациями, и у участковых они были. И поэтому быстро могли связываться, выехать. Сейчас пользуемся телефонами, пока дозвонишься, пока доедешь, время занимает. Это сказывается на оперативности», — сказал он.

Начальник УВД также признал, что правоохранительные органы не на должном уровне проводят профилактическую работу. «Так как участковые также обеспечивают порядок во время различных митингов, судебных процессов, а на места происшествия меньше ходят. Это тоже влияет. Надеюсь, если обеспечим рациями, будет меньше митингов, то, может, и преступлений меньше будет», — добавил он.