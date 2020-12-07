В Бишкеке 7 декабря облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 8 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тууга, Аксы, Чуй), улицы Крымская, Полевая, Широкая, переулок Никитина, микрорайон «Кок-Жар», 1/1, 3-5, 19, детский сад № 148, школа № 1;

9.00-17.00 — улицы Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Кайбагарова, Бектенова, 5-й микрорайон, 3, 4, жилмассив «Ак-Тилек-3»;

9.30-17.00 — улица Загородная, переулок Мариупольский;

9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (7-11-я улицы);

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 12-я, Термечикова, Шералиева, Ала-Арчинская, Ынтымак, Эшпай, Сары-Джаз, Ош-3000), «Ала-Тоо» (улицы Сары-Учкун, Кара-Булак, Туюк Жар, Ала-Тоо), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Зеленой, Абдумомунова, Алтын-Бешик, Коммунаров, Жаз, Кара-Балтинской, переулок Мраморный;

13.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (8-10-я улицы);

14.00-17.00 — 11-й микрорайон, 15-17а, 94;

15.00-17.00 — улицы Осмонкула, Киевская, Чуй, Сыдыкова.

У кого намечается той

Улан Примов

Родился 7 декабря 1978 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Памятные даты

Начало Беловодского мятежа

Беловодский мятеж — антисоветский мятеж, начавшийся в селе Беловодском (в настоящее время административный центр Московского района Чуйской области). Мятеж охватил западную часть Пишпекского уезда и некоторые села Аулиеатинского уезда.

В 1918 году население села состояло в основном из зажиточных крестьян — переселенцев из центральных областей России. Мятеж возглавили представители партии левых эсеров, выражавших интересы зажиточного крестьянства. Он был подавлен 26 декабря отрядами большевиков под командованием Якова Логвиненко.

Появился Токтогульский район

7 декабря 1940 года Кетмень-Тюбинский район Киргизской ССР переименовали в Токтогульский в честь сказителя и манасчи Токтогула.

Открыт памятник-бюст Максиму Аммосову

Случилось это в 2012 году в Дубовом парке Бишкека. Максим Аммосов — советский государственный и партийный деятель.

В 1937 году его назначили первым секретарем Кыргызского областного комитета, позже избрали первым секретарем ЦК КП(б) Киргизии, но в том же году он был репрессирован и расстрелян. Скульптор Тургунбай Садыков.

Международный день гражданской авиации

Фото www.airport.kg. «Боинг 737-800» с надписью Bubusara



Цель дня — информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации.

Современный мир невозможно представить без авиации. Гражданская авиация используется для перевозок пассажиров, грузов и почты; оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности; а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.

Отметим, День гражданской авиации Кыргызстана отмечается ежегодно 7 октября.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Николай Левченко

Родился 7 декабря 1913 года в селе Садовом. Советский партийный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, Герой социалистического труда.

Будучи первым секретарем Кагановичского райкома, занимался организацией сельскохозяйственного производства в районе, который в 1956-м занял передовые позиции по производству сельскохозяйственной продукции.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

В 1965 году назначен министром социального обеспечения Киргизской ССР.

С 1972-го до выхода на пенсию работал на различных должностях в Министерстве связи Киргизской ССР.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР (1951-1967).

Умер в 1991 году.

Родился актер Асанбек (Арсен) Умуралиев

Фото из интернета. Асанбек (Арсен) Умуралиев в фильме «Дорога в Кара-Кийик»

Родился 7 декабря 1933 года в городе Рыбачье. Кыргызский актер театра и кино, театральный деятель, народный артист Киргизской ССР (1977).

С 1957 по 1989 год — артист Кыргызского академического театра драмы.

За 30 лет работы на сцене создал много интересных образов: Жума («Каныбек»), Арстан («Седые волосы моей матери»), Эдмунд («Король Лир»), Чацкий («Горе от ума»), Исма­ил («Лицом к лицу» Чингиза Айтматова), Олжобаев («Современник») и другие.

Арсен Умуралиев — киноартист получил также широкую известность. Он снял­ся более чем в 20 фильмах: «Сорок первый» Григория Чух­рая, «Легенда о ледяном сердце» Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, «Далеко в горах» Александра Карпова, «Пере­вал» Алексея Сахарова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и других.

Мил­лионы зрителей запомнили его Бауржана Момышулы («За нами Москва», 1967; приз за лучшую мужскую роль на VII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в городе Фрунзе в 1968 году).

В 1993 году основал в Бишкеке городской драматический театр, который теперь носит его имя. Жена Арсена Умуралиева Айгуль после смерти мужа стала директором и художественным руководителем театра.

Умер 9 февраля 2003 года.

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