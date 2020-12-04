Попытка узурпации власти. Первый системный и полный анализ проекта Конституции

Юристы правовой клиники «Адилет» подготовили первый системный и углубленный анализ проекта Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Эксперты изучили документ на соответствие международным стандартам прав человека, обязательствам Кыргызстана в рамках подписанных международных договоров, принципам верховенства права и правовой определенности. И пришли к выводу, что проект Конституции требует существенной доработки и не готов для вынесения на общественное обсуждение.

Многие положения предлагаемого проекта Конституции нарушают принципы верховенства права и правовой определенности, имеют место внутренние противоречия принципиального характера. Правовая клиника «Адилет»

«Исследование проекта Конституции показывает снижение статуса принципов верховенства права и прав человека. Вместо этого главенствующая роль отводится верховенству нравственных ценностей, социальной справедливости и общечеловеческих моральных принципов», — отмечают юристы «Адилета».

Они подчеркивают, что содержание раздела о правах человека не соответствует международным стандартам, многих важнейших прав и свобод, находящихся под защитой международного права, в проекте Конституции нет. В частности отсутствуют нормы, запрещающие рабство и эксплуатацию детского труда, защищающих интересы ребенка, неприкосновенность личности и другие. Исключаются гарантии двойного гражданства, следовательно, на законодательном уровне может быть установлен запрет на получение иного гражданства.

Усиливаются положения об ответственности за высказывания или действия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана. Это позволит устанавливать и ужесточать уголовную ответственность за высказывание мнения. Правовая клиника «Адилет»

«Следует отметить, что в настоящее время законодательство также предусматривает определенные виды ответственности за подобное поведение. Однако сейчас действуют конкретные критерии, установленные нормами законов, а предлагаемые изменения дадут возможность для широкого, произвольного толкования понятий нравственных и традиционных ценностей», — отмечают юристы.

В новом проекте Конституции предусматривается построение в Кыргызстане президентской формы правления. В «Адилете» отмечают, что это не является негативным явлением. «В мире существует много успешных, развитых президентских демократий. В этом плане гораздо более важным является установление эффективной системы сдержек и противовесов, выступающей центральным звеном принципа разделения государственной власти», — считают правоведы.

В предлагаемом проекте Конституции система сдержек и противовесов фактически нивелируется.

Как отмечается, президент занимает главенствующее положение, обладает обширными полномочиями и возможностями влияния на деятельность всех государственных структур, включая судебную систему. «Минимальное количество формальных механизмов контроля за законностью деятельности президента едва ли позволит применять их на практике», — отмечают в «Адилете».

Юристы также установили, что статус и роль парламента в системе государственного устройства республики значительно снижаются, сокращаются его полномочия и гарантии независимости депутатов.

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При этом в правовой клинике «Адилет» согласны, что действующая Конституция 2010 года вместе с поправками, принятыми в 2016-м, также требует качественной доработки. «Это касается того же вопроса системы сдержек и противовесов. Сейчас остается неопределенным статус президента, который не относится ни к одной из ветвей государственной власти, но является главой государства и обладает существенными полномочиями. В этом свете проект Конституции точно определяет роль президента, однако нарушая баланс между ветвями государственной власти. В связи с чем возможно повторение серьезных ошибок, допущенных властью в 2010 и 2016 годах. Кроме того, вводится институт Народного курултая с абсолютно непонятным статусом в системе государственного устройства и функциями, характерными для Жогорку Кенеша», — подчеркивают юристы.

По итогам анализа они пришли к выводу, что инициированный проект Конституции требует качественной доработки в области гармоничного и справедливого распределения власти между государственными институтами. «Высокопоставленные должностные лица обязаны помнить, что неудержимые стремления властей установить контроль абсолютно за всеми государственными институтами привели к событиям 24 марта 2005-го, 7 апреля 2010-го и 5 октября 2020 года. Учитывая особенности общественно-политического устройства Кыргызстана, попытки узурпации власти будут неизбежно приводить к хронической нестабильности и смене власти неправовыми способами», — резюмируют юристы.

По ссылкам можно ознакомиться с полным текстом анализа, а также сравнительной таблицей к документам. Материалы также доступны на официальном сайте правовой клиники «Адилет» adilet.kg.

В правовой клинике «Адилет» отметили, что передали эти материалы в Жогорку Кенеш, конституционное совещание, Конституционную палату, правительство, омбудсмену и другие госорганы.