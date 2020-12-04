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Общество

Через пару лет все поблагодарят — Тилек Токтогазиев о запрете экспорта скота

Запрет на экспорт скота связан не только с ростом цены на мясо, но и с другими долгосрочными целями. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Тилек Токтогазиев.

По его словам, рост цен на мясо спровоцировал повышение стоимости других товаров и услуг.

«По официальным данным, за 10 месяцев экспортировали 8 тысяч голов, по неофициальным — в день 10 голов только коров. Я понимаю тех, кто сейчас критикует, но вы сами нас поблагодарите через пару лет. Как известно, сейчас в Узбекистане хорошо субсидируется животноводство, поэтому наши фермеры начали продавать оптом. Для большинства жителей страны два килограмма мяса стали роскошью. В свое время в Иране тоже так продали весь скот в Саудовскую Аравию», — говорит министр.

Он отметил, что с резким увеличением экспорта скота на внутреннем рынке появилась нехватка сырья.

«Наши убойные цеха просто стояли, мясоперерабатывающие предприятия остались без сырья. Сейчас на экспорт мяса нет запрета. Но я хотел бы обратиться ко всем фермерам, убойным цехам и предпринимателям, перерабатывающим мясо, чтобы экспортировали не просто сырье, а мясной продукт, прибавив добавочную стоимость», — обратился Тилек Токтогазиев.

Отметим, в Кыргызстане с 18 ноября запретили экспорт скота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175515/
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