Астрономы из Кыргызстана завоевали серебро на турнире в Алматы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, с 23 по 28 ноября в формате онлайн состоялся Республиканский турнир школьников имени Мейрхана Абдильдина «Человек. Земля. Вселенная» в Алматы. КР представили учащиеся клуба «Созвездие» детской инженерно-технической академии «Алтын Туйун».

«Состоялись подведение итогов и оглашение результатов астротурнира. В рамках конкурсной программы наши ребята приняли участие в презентации команд, отборочных астрономических боях, астробоях полуфинала, конкурсе капитанов и астробоях финала. По результатам соревнований команда «Алтын Туйуна» заняла второе место», — сказали в ведомстве.