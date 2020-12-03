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Общество

Астрономы из Кыргызстана завоевали серебро на турнире в Алматы

Астрономы из Кыргызстана завоевали серебро на турнире в Алматы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, с 23 по 28 ноября в формате онлайн состоялся Республиканский турнир школьников имени Мейрхана Абдильдина «Человек. Земля. Вселенная» в Алматы. КР представили учащиеся клуба «Созвездие» детской инженерно-технической академии «Алтын Туйун».

«Состоялись подведение итогов и оглашение результатов астротурнира. В рамках конкурсной программы наши ребята приняли участие в презентации команд, отборочных астрономических боях, астробоях полуфинала, конкурсе капитанов и астробоях финала. По результатам соревнований команда «Алтын Туйуна» заняла второе место», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175394/
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