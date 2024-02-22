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Происшествия

В школе села Сары-Булун Иссык-Кульской области директор ударил ученика

В школе села Сары-Булун Иссык-Кульской области директор ударил ученика. В Министерстве образования и науки прокомментировали инцидент.

По сообщению отдела образования Тюпского района, гражданка Э.А. подала заявление в районный отдел внутренних дел о рукоприкладстве директора школы К.Ж. по отношению к ученику 9-го класса К.К.

В объяснительной директор сообщил, что 20 февраля он присутствовал на четвертом уроке 9-го класса. Ученик К.К. опоздал на занятие, а потом, не обращая внимание на учителя истории Н.М. и директора, смотрел в телефон и мешал педагогу вести урок. После урока учащегося вызвали в кабинет директора.

«Директор признал, что ударил К.К., не сдержав эмоции», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время районный отдел внутренних дел ведет разбирательство по делу. По окончании следствия будет предоставлена полная информация.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287477/
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