Минздрав передал санитарные автомашины для центров госсанэпиднадзора

Минздрав передал 19 санитарных автомашин для центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики (ЦПЗиГСЭН). Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, автомобили «Нива» закуплены в рамках проекта COVID-19 Всемирного банка.

«Как все мы знаем, с начала пандемии коронавируса система здравоохранения прошла через множество испытаний, одним из которых является нехватка материально-технической базы. Надеюсь, что эти машины облегчат работу медперсонала и будут способствовать быстрому проведению эпидемиологических исследований на местах», — сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.