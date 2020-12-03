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Общество
Сюжет: COVID-19

Минздрав передал санитарные автомашины для центров госсанэпиднадзора

Минздрав передал 19 санитарных автомашин для центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики (ЦПЗиГСЭН). Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, автомобили «Нива» закуплены в рамках проекта COVID-19 Всемирного банка.

«Как все мы знаем, с начала пандемии коронавируса система здравоохранения прошла через множество испытаний, одним из которых является нехватка материально-технической базы. Надеюсь, что эти машины облегчат работу медперсонала и будут способствовать быстрому проведению эпидемиологических исследований на местах», — сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175389/
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Минздрав передал санитарные автомашины для центров госсанэпиднадзора