Безопасный город. В Бишкеке установят более 40 аппаратно-программных комплексов

В Бишкеке установят более 40 аппаратно-программных комплексов в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сейчас в столице проходят выездные совещания по вопросу установки​ опор для комплексов.

«На полевых инспекциях работают сотрудники государственных и городских служб, специалисты МП «Бишкекглавархитектура», а также представители компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd, с которой по результатам конкурса был заключен договор на реализацию второго этапа проекта «Безопасный город»», — отметили в мэрии.

Специалисты изучают более 40 перекрестков улиц, где планируется установка АПК согласно представленному проекту.