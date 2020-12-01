Выборы президента. Активисты направили жалобу в ЦИК в отношении Садыра Жапарова

Коалиция за демократию направила обращение в ЦИК в связи с интервью кандидата в президенты Садыра Жапарова, которое вышло в эфир на 7-м канале 23 ноября. Об этом сообщает Центризбирком.

Члены коалиции просят дать правовую оценку заявлениям Садыра Жапарова и определить, есть ли в этом интервью элементы преждевременной агитации, а следовательно, и нарушений избирательного законодательства и призвать к ответственности.

Ранее коалиция обратилась в ЦИК по поводу выступлений в СМИ Канатбека Исаева, Клары Сооронкуловой, Адахана Мадумарова, Бакытбека Жумагулова, Токтайым Уметалиеву, Бектура Асанова, Каныбека Иманалиева, Равшана Джеенбекова и Садыка Шер-Нияза. Последний, напомним, сегодня объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Жапарова.

Кроме того, жалобы поступили отдельно на Адахана Мадумарова и Каната Исаева, а также на информационные ресурсы Kaktus.media, Kloop и NazarNews.

Представители правозащитной организации считают, что претенденты на высший государственный пост в стране занялись преждевременной агитацией, как и информационные ресурсы, которые разместили у себя на страницах их выступления.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.