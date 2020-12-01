Незаконная добыча угля в Ошской области. Милиция проводит беседы

В Ошской области сотрудники милиции проводят беседы с гражданами, которые занимаются добычей угля. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, их призывают соблюдать технику безопасности. Милиционеры также пресекают самовольную, незаконную разработку угольных и других горнорудных месторождений, в частности на территории ОсОО «Жазы Торгой» села Ак-Терек, в горной местности сел Кара-Добо Узгенского района, Жатан Ноокатского района, Талды-Суу и Сары-Могол Алайского района.

«Среди населения вышеуказанных местностей проводят разъяснительную работу о незаконности самовольной добычи угля, которая несет уголовную ответственность, а также об опасности и угрозе жизни, здоровью граждан», — проинформировали в УВД.