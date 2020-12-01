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Общество

Мэрия за несколько лет окупит расходы на строительство нового здания для БГК

Мэрия Бишкека за два-три года окупит расходы на строительство нового здания для Бишкекского горкенеша и своих служб или ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы столичного муниципалитета Балбак Тулобаев.

Он отметил, что сгоревшее здание пустует уже 10 лет. «Ни один мэр не решил, как и что с ним делать. Кто-то хотел гостиницу, кто-то офисы, кто-то сквер. Но там маленькая территория, сквер не получится», — отметил он.

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Балбак Тулобаев отметил, что сейчас в здании мэрии сотрудники муниципалитета, аппарата горкенеша вынуждены по пять-семь человек работать в одном кабинете. «Наши службы, фракции БГК разбросаны по всему городу, все работают в тесноте», — сказал он.

И. о. мэра добавил, что ранее был разработан проект строительства нового здания мэрии позади существующего. «Но зачем? Есть здание. Сейчас специалисты решают, нужно ли его сносить и строить новое или отремонтировать существующее. В него переведем БГК, наши службы, а помещения, где они сейчас находятся, можно будет либо продать, либо сдавать в аренду. Таким образом, мы эти деньги за два-три года возратим», — сказал он.

По словам Балбака Тулобаева уже весной 2022 года будет либо построено новое здание или отремонтировано существующее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175047/
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