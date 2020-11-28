На посту «Арал» автодороги Ош — Бишкек введены ограничения для грузовых автомобилей. Об этом сообщает ООБДД по Джалал-Абадской области.

По ее данным, 03.30 28 ноября из-за резкого ухудшения погодных условий и скользкой дороги на перевале Ала-Бель на стационарном посту «Арал» временно введены ограничения для грузовых автомашин. Сотрудники ООБДД проверяют, чтобы по трассе не ездили фуры, перевозящие крупные и опасные грузы.

Кроме того, проводится проверка колес и цепей каждого проезжающего легкового автомобиля. Совместно с соответствующими службами ведутся работы по очистке дорог.

Управление обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области также предупреждает водителей быть осторожными на перевале Тоо-Ашуу трассы Бишкек — Ош и Боом автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт из-за снегопада.



«Также просим водителей своевременно поменять летние шины на зимние шины для уменьшения риска ДТП на перевалах», — отметили в УОБДД.