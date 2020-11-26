В Кыргызстане нет статистики по умышленным убийствам женщин

В Кыргызстане нет статистики о фемициде (умышленным убийствам женщин). Об этом на презентации результатов исследования о фемициде в Кыргызстане сообщила журналистка Савия Хасанова.

Она отметила, что фемицид — это умышленное убийство, которое, как правило, совершает мужчина или группа мужчин, иногда женщина на почве ненависти, гендерной ненависти и/или гендерного неравенства при попустительстве государства.

«И пока государство не гарантирует безопасность женщин, они находятся в опасности», — отметила она.

Савия Хасанова добавила, что не все данные, касающиеся убийств женщин, есть в открытом доступе. Многие из них приходилось запрашивать в уполномоченных органах.

«Данные по количеству уголовных дел, возбужденных по статье «Убийство», где жертвой является женщина, показывают сокращение их числа. Если в 2010-2012 годах их количество превышало сотню, то за девять месяцев 2020-го зарегистрировано 18», — отметила она.

Журналистка добавила, что такая картина вызвала у авторов исследования вопросы, реально ли ситуация меняется в лучшую сторону или убийства скрываются.

«Мы стали смотреть, сколько возбуждалось уголовных дел по другим статьям, ассоциированным со смертью. Их как минимум две: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и доведение до самоубийства. И динамика показывает, что в среднем нет значительных отклонений за тот же период. В целом мы не увидели аномальных данных», — отметила она.

Кроме того, подчеркнула она, в Кыргызстане в целом сокращается число убийств. «В 2010 году было 900 убийств, но тогда был такой год, 2009-2011-м около 450 убийств по КР, а в 2019 году — 184 убийства», — отметила она.

Савия Хасанова отметила, что недавно из Генпрокуратуры пришел ответ на запрос, что до 2019 года не было зарегистрировано ни одного дела за причинение смерти по неосторожности, где жертвой была бы женщина. «В 2019-м возбуждено три уголовных дела, погибших — 10. За девять месяцев 2020 года возбуждено 23, жертв — 28. Эти данные еще требуют анализа», — сказала она.

Анализ показал, что в подавляющем числе случаев убийцей женщины является мужчина.

Еще один автор исследования — журналистка Анна Капушенко отметила, что их анализ показывает: чаще всего женщин убивают мужья (сожители, парни, партнер) подручными средствами — нож, собственные руки.

Практически все убийства проходят с особой жестокостью, чаще всего с тяжкими телесными повреждениями.