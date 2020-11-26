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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Кыргызстане планируют строительство двух государственных кризисных центров

В Кыргызстане планируют строительство двух государственных кризисных центров. Об этом сообщила министр труда и соцразвития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, в 2021 году планируется начать строительство первого кризисного центра, в 2022-м — второго. На реализацию проекта предусмотрено 3 миллиона 400 тысяч сомов.

«Проект утвержден премьер-министром. Сейчас мы работаем над его реализацией. Нам необходимы государственные центры против насилия, которые будут оказывать помощь пострадавшим. Один центр планируем построить в Бишкеке, другой — в Оше», — сказала она.

Министр труда и соцразвития КР отметила, что на сегодняшний день в Кыргызстане функционируют 17 кризисных центров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174553/
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