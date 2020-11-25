26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Конорчок, Шоокум);

9.00-16.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4, отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, переулок Предгорный;

9.30-18.00 — новостройка «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Матисакова, Масыралиева, Эшпай, Торгой, Абаданова, Баха), отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Тоголока Молдо, 74, Ташкентская, 10, переулок Оренбургский.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Береговая, Дорожная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улица Бектенбаева, нижняя стройка), Таш-Мойнок (улицы Новая, Жайлообай-Ата, Эшимкулов), Аламедин (улица Заречная, 1-5), Луговое (улицы Мирная, Светлая); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Восточное (улицы Дагестанская, Школьная, Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Акушинская, Манас, Школьная, Дружбы, перекресток Дружбы), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, Маркса, Восточная, Бугорная, переулки Северный, Лесной, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Новопавловка (улицы Лавровых, Проектируемая, 19-102б, 121, 134, 185а, 302-304);

8.30-17.00 — село Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева, переулок Западный), город Шопоков (улицы Московская, Победы, Советская);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, Фрунзе, Краснодарская, Железнодорожная), Первое Мая (улица Малабек); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиев), город Кара-Балта (улицы Громовой, Ананьева); Кантский РЭС 8.00-17.00 — села Алмалуу (улицы Жакишева, Тайгашкаева), Новопокровка (улицы Манаса, Кирова, Мичурина, Пушкина, Шопокова, Набережная, Логвиненко, Гагарина, Лермонтова), Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), город Кант (1-й микрорайон, улицы Пушкина, Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Маркса, Новостройка, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева, Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Гагарина); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева, Казакбаева, Суранчиева), Жел-Арык (улица Манаса).