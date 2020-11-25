18:49
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество

26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Конорчок, Шоокум);
  • 9.00-16.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4, отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, переулок Предгорный;
  • 9.30-18.00 — новостройка «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Матисакова, Масыралиева, Эшпай, Торгой, Абаданова, Баха), отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Тоголока Молдо, 74, Ташкентская, 10, переулок Оренбургский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Береговая, Дорожная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улица Бектенбаева, нижняя стройка), Таш-Мойнок (улицы Новая, Жайлообай-Ата, Эшимкулов), Аламедин (улица Заречная, 1-5), Луговое (улицы Мирная, Светлая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восточное (улицы Дагестанская, Школьная, Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Акушинская, Манас, Школьная, Дружбы, перекресток Дружбы), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, Маркса, Восточная, Бугорная, переулки Северный, Лесной, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Новопавловка (улицы Лавровых, Проектируемая, 19-102б, 121, 134, 185а, 302-304);
  • 8.30-17.00 — село Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева, переулок Западный), город Шопоков (улицы Московская, Победы, Советская);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, Фрунзе, Краснодарская, Железнодорожная), Первое Мая (улица Малабек);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиев), город Кара-Балта (улицы Громовой, Ананьева);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Алмалуу (улицы Жакишева, Тайгашкаева), Новопокровка (улицы Манаса, Кирова, Мичурина, Пушкина, Шопокова, Набережная, Логвиненко, Гагарина, Лермонтова), Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), город Кант (1-й микрорайон, улицы Пушкина, Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Маркса, Новостройка, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева, Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Гагарина);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева, Казакбаева, Суранчиева), Жел-Арык (улица Манаса).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — село Кайрат, сельская управа Керме-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174436/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
25 ноября, среда
18:48
Муфтий Кыргызстана поручил провести недельную акцию против аварий на дорогах Муфтий Кыргызстана поручил провести недельную акцию про...
18:47
Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана
18:30
26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
«ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
18:15
Экс-замминистра Догдуркуль Кендирбаева стала советницей главы Минобразования