Строительство дома возле Ореховой рощи. Судебные разбирательства начнут заново

Верховный суд не поставил точку в разбирательстве вокруг строительства многоэтажки в зеленой зоне возле Ореховой рощи в 6-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, заседание состоялось накануне.

«Судьи Верховного суда отменили определение первой инстанции, которое было в пользу строительной компании «Бишкеккурулуш», и решение Бишкекского городского суда, который удовлетворил иск прокуратуры об отзыве АПУ (архитектурно-планировочного условия) на строительство», — отметила Светлана Антропова.

Она сказала, что в итоге судебные разбирательства придется начинать заново — с суда первой инстанции. «Еще год, а то и больше, придется продолжить хождение по судам. Ждем определения ВС, посмотрим, на что он опирался, отменяя законное решение Бишкекского городского суда. Кроме того, ОФ «Наше право» направит заявление в Верховный суд о предоставлении видеозаписи судебного заседания для обращения в Дисциплинарную комиссию», — заметила Светлана Антропова.

Отметим, что ранее в 24.kg обращались местные жители, которые выступили против строительства возле парка. Многоэтажный дом хотела возвести компания «Бишкеккурулуш».