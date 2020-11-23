Лучшим школьным поваром стала Анара Базаркулова из Таласа

Лучшим школьным поваром стала Анара Базаркулова из Таласской области. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.
По его информации, звания «Лучший школьный повар 2020 года» удостоилась Анара Базаркулова. Ей вручили сертификат на покупку кухонной техники для школы и индивидуальный приз — мультифункциональный блендер. Анара Базаркулова вместе с директором учебного заведения уже выбрала оборудование для пищеблока.
«Второе место завоевала Амина Абдуллина из Чуйской области. Третье — Чынара Жумаева из Ошской области. «Специальный приз жюри» получила Наталья Павлова из Иссык-Кульской области. «Приз зрительских симпатий» завоевала Клара Ыбыкеева из Чуйской области», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что 20 ноября прошел конкурс для школьных поваров из всего Кыргызстана. Мероприятие было объявлено Минобразования в ноябре прошлого года и проводилось в несколько этапов.