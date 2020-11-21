Члены конституционного совещания не могут начать работу

В Бишкеке проходит конституционное совещание. Члены секции «Основы конституционного строя» спорят по организационным вопросам и не могут начать работу.

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По мнению некоторых представителей секции, необходимо учесть и мнение народа. В частности, нужно дать объявление в социальных сетях о том, чтобы люди могли присылать предложения.

Депутат Умбеталы Кадыралиев отметил, что организационные вопросы необходимо решать, но не в ущерб работе. «Вчера мы тоже целый час обсуждали что-то, но эти моменты должен решать организационный комитет. Давайте начинать работу», — сказал он.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.