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Общество
Сюжет: COVID-19

В городе Ош первоклассники смогут вернуться в школы 30 ноября

В Оше с 30 ноября первоклассники смогут пойти в школы. Об этом сообщили в пресс-службе южной столицы.

По ее данным, сегодня в муниципалитете состоялось заседание штаба гражданской защиты, на котором рассмотрен вопрос возможности открытия школ для учащихся первых классов городских школ. В муниципалитет отметили, что, по данным статистики, в Оше наблюдается стабилизация эпидситуации. 19 ноября зафиксировано два случая заболевания, тогда как 18 ноября — 5.

«В итоге принято решение, согласно которому учащиеся первого класса с 30 ноября смогут посещать школу при строгом соблюдении соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Отметим, что также будут функционировать частные школы и детские сады с учетом строго соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. Контроль за их соблюдением будут осуществлять специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Государственные детские сады в настоящее время пока открываться не будут», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173929/
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