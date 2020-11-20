В городе Ош первоклассники смогут вернуться в школы 30 ноября

В Оше с 30 ноября первоклассники смогут пойти в школы. Об этом сообщили в пресс-службе южной столицы.

По ее данным, сегодня в муниципалитете состоялось заседание штаба гражданской защиты, на котором рассмотрен вопрос возможности открытия школ для учащихся первых классов городских школ. В муниципалитет отметили, что, по данным статистики, в Оше наблюдается стабилизация эпидситуации. 19 ноября зафиксировано два случая заболевания, тогда как 18 ноября — 5.

«В итоге принято решение, согласно которому учащиеся первого класса с 30 ноября смогут посещать школу при строгом соблюдении соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, что также будут функционировать частные школы и детские сады с учетом строго соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. Контроль за их соблюдением будут осуществлять специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Государственные детские сады в настоящее время пока открываться не будут», — отметили в мэрии.