Вопрос повышения зарплат подняли медсестры

Вопрос повышения зарплат, а также выделения квартир или земельных участков для медсестер и акушерок подняли на онлайн-форуме «Вызовы и возможности в развитии сестринского дела» в Бишкеке.

Медработники напомнили, что в 2018 году семейным врачам ввели доплаты за выполнение ряда индикаторов. Аналогичную систему тогда же пообещали разработать для семейных медсестер.

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«Это был пилот по семейным врачам, хотели постепенно все пересмотреть. Сейчас разрабатываем индикаторы, за выполнение которых будут медсестрам доплачивать на основании качества оказания сестринской помощи», — пообещала ведущий специалист управления Минздрава Гульназ Ажымамбетова.

Она отметила, что в программе по охране здоровья населения на 2020-2030 годы предусмотрено делегирование врачебных функций медсестрам. «Это не значит, что они будут ставить диагноз или назначать лечение. Есть много забытых функций — обучение пациентов здоровому образу жизни, раннее выявление факторов риска, ведение неинфекционных заболеваний, ведение физиологической беременности и здоровых детей до пяти лет. На основании этого и разрабатываются индикаторы», — пояснила Гульназ Ажымамбетова.