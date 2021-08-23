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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане работает около 25 тысяч медицинских сестер

В Кыргызстане работает около 25 тысяч медицинских сестер. Об этом на брифинге сообщила ведущий специалист управления организации медпомощи и общественного здравоохранения Гульназ Ажымамбетова.

По ее словам, медсестры вносят большой вклад в борьбу с COVID-19. Непосредственно участвуют в процессе вакцинации населения, предоставляют пациентам важнейшую информацию о вакцинопрофилактике, ведут мониторинг по поствакцинальным осложнениям.

В целом они оказывают комплексную медпомощь. Специалисты сестринского дела играют ключевую роль в реабилитации постковидных пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204799/
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