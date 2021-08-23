В Кыргызстане работает около 25 тысяч медицинских сестер. Об этом на брифинге сообщила ведущий специалист управления организации медпомощи и общественного здравоохранения Гульназ Ажымамбетова.

По ее словам, медсестры вносят большой вклад в борьбу с COVID-19. Непосредственно участвуют в процессе вакцинации населения, предоставляют пациентам важнейшую информацию о вакцинопрофилактике, ведут мониторинг по поствакцинальным осложнениям.

В целом они оказывают комплексную медпомощь. Специалисты сестринского дела играют ключевую роль в реабилитации постковидных пациентов.