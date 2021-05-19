Профессиональные медсестры пожаловались на сомнительные курсы в Бишкеке

Сотрудники Ассоциации специалистов сестринского дела в Бишкеке посетили салон красоты, в котором проводятся курсы «домашних медсестер».

Эту деятельность люди с профессиональным медицинским образованием считают сомнительной и опасной. Они требуют провести проверку салона. Об этом представители ассоциации написали в Facebook.

Фото Ассоциации специалистов сестринского дела

«Салон расположен по адресу Гоголя, 8, в жилом доме, где имеется две комнаты, в одной из которых проводили курсы парикмахеров. В другой — находятся аппараты и все необходимое для проведения косметологических услуг. При беседе администратор объяснил, что они проводят месячный курс по подготовке домашних медсестер», — написали специалисты сестринского дела.

По их словам, подобная деятельность не только незаконна, но и опасна.

«Они получили лицензию на обучение в Министерстве образования, но нам ее так и не показали. Мы попытались объяснить, что медицинских сестер обучают в медколледжах не месяц и даже не один год. Бесполезно. Проблема в том, что выпускники этих курсов, не боясь последствий, будут делать разные инъекции. Кто в последствии будет за это отвечать?» — задались вопросом в ассоциации.

Отмечается, что соответствующий запрос уже направлен в Министерство образование. Заявление будет подано и в правоохранительные органы.