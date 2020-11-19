Экология в опасности. Алия Шагиева сфотографировалась в куче мусора

Главное правило решения ситуации с бытовыми и промышленными отходами — нужно начинать с себя. Дочь бывшего президента и художница Алия Шагиева решила привлечь внимание кыргызстанцев к проблеме, сфотографировавшись в мусоре.

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По ее словам, количество мусора в Кыргызстане растет и ситуация заставляет задуматься.

«Но мы разводим руками, и тайная мысль пробегает в голове: разве мы можем что-то сделать? Можем, еще как. В этой публикации я бы не хотела разглагольствовать о том, как все плохо и какое ужасное существо человек. Потому что не все плохо, и на человечество все еще есть надежда. Я верю в мир», — написала Алия Шагиева.

Художница также рассказала о волонтерах, которые помогают избавляться от мусора правильно. «Они создали приложение, которое помогает избавляться от мусора правильно, менее пагубно для нашей планеты. Более того, за вашим мусором может приехать машина, совсем как такси. У себя на странице они рассказывают о том, как разделять пластик, куда сдавать батарейки. Для многих нас это чуждо, но, например, в Германии еще пять лет назад разделение мусора стало официальной обязанностью каждого человека», — говорится в описании к публикации.