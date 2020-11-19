Юрист Бакиевых. Что известно об авторе проекта Конституции Бектуре Зулпиеве

В Жогорку Кенеше делают вид, что не знают, кто автор проекта новой редакции Конституции. В пресс-службе утверждают, что он подготовлен парламентом. Но в свойствах документа, вынесенного на общественное обсуждение, автором проекта новой редакции Основного закона указан заместитель руководителя аппарата главы государства Бектур Зулпиев.

Редакция 24.kg собрала самые известные факты о человеке, который разработал проект, вызвавший у общественности массу негативных эмоций.

Выпускник МГУ

Из открытых источников известно, что Бектуру Зулпиеву 55 лет. Он родился в Оше. В 1982 году окончил среднюю школу имени Макаренко Базар-Коргонского района. В этом же году поступил на юридический факультет Кыргызского государственного университета. По окончании первого курса призван в ряды Вооруженных сил СССР. В 1985 году после демобилизации восстановлен на второй курс КГУ.

В 1987 году после окончания третьего курса он перевелся на юридический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

Окончив вуз, по направлению Министерства образования принят на должность преподавателя-стажера КГУ на кафедру уголовного права и процесса юридического факультета. Позже переведен сначала на кафедру государственного права и советского строительства, а потом зачислен на должность преподавателя кафедры теории и истории государства и права и назначен старшим преподавателем.

От ЦИКа до Бакиевых

Дальше карьера Бектура Зулпиева пошла в гору. В 1997 году он стал заведующим отделом правового обеспечения аппарата ЦИК. В 2001 году назначен советником председателя Центризбиркома.

В сентябре 2005 года Бектур Зулпиев назначен заведующим отделом правовой политики администрации президента Курманбека Бакиева.

С 2009 года — руководителем юридической службы президента.

Бектура Зулпиева называют юристом Бакиевых. Причем говорят об этом не только СМИ и правозащитники, но и политики. К примеру, президент переходного периода Роза Отунбаева тоже высказалась.

«Например, сейчас юрист Бакиева пишет Конституцию. В то время, когда я еще была в парламенте, этот юрист Бакиева принес нам законопроект, который так защищали Сыдыкова и Абдиев. В нем говорилось, что если Бакиев заболеет, то власть можно передать Максиму Бакиеву. И теперь эти люди как чистенькие через десять лет, когда политика и общество так продвинулись вперед. Я удивляюсь, по какому уму он сейчас ее пишет», — возмутилась Роза Отунбаева.

Уже третья Конституция

Если внимательно изучить биографию Бектура Зулпиева, то становится понятно, что переписывать Основной закон страны для него не впервой.

Бектур Зулпиев участвовал в изменении Конституции в 1998 и 2003 годах.

Обе эти редакции, кстати, были направлены на усиление полномочий президента. Кроме того, он входил в рабочие группы по избирательным спорам в 1995 году, по внесению изменений и дополнений в Кодекс о выборах и разработке кодекса в 1997, 2001 и 2004 годах и был членом Научно-консультативного совета при Верховном суде.

Дело Максата Кунакунова

В июле 2015 года его сняли с рейса Бишкек — Дубай вместе с экс-депутатом партии «Ак Жол» Максатом Кунакуновым.

Чем занимался Бектур Зулпиев после революции 2010 года, неизвестно. Его фамилия вновь промелькнула в СМИ в 2010 году в связи с задержанием племянника экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.

Бектур Зулпиев допрашивался в рамках уголовного дела, когда расследовалась подготовка терактов боевиков экстремистской организации «Исламское государство». После допроса он был отпущен.