Скот на дорогах. Кто понесет ответственность

С начала года в Иссык-Кульской области по вине владельцев домашнего скота и пастухов произошло 134 ДТП, в результате которых погибли два человека и пострадали девять. Кроме того, более 100 автовладельцам был нанесен ущерб. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД.

Учитывая рост количества автоаварий, причиной которых послужил гуляющий на дорогах домашний скот, в ведомстве решили напомнить владельцам животных и пастухам о Правилах дорожного движения, а также о последствиях, которые могут наступить из-за их нарушений.

«Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Запрещается их выпас в полосе отвода на автомобильных дорогах, кроме местного значения, и газонах. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги», — говорится в сообщении.

Пастухам и перегонщикам скота запрещается:

оставлять на дороге животных без надзора;

прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);

вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей;

управлять гужевой повозкой (санями), не привязав животных, свободных от упряжки, с правой стороны на расстоянии не более метра от повозки по ходу движения.

«За нарушение требований этих пунктов в отношении нарушителей может быть наложен штраф в размере 1 тысячи сомов. Если судебно-техническая экспертиза укажет, что причиной аварии послужил домашний скот, то на погонщика может быть возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного автовладельцу и пострадавшим в аварии людям.

В случае гибели людей владельцы скота и пастухи будут привлечены к уголовной ответственности по факту причинения смерти по неосторожности.

В связи с этим ООБДД по Иссык-Кульской области обращается ко всем владельцам домашней живности и призывает их быть предусмотрительными, не нарушать установленный порядок перегона скота, следить за животными и не создавать аварийных ситуаций на дороге», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что водителям также необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пасущемуся стаду животных или предполагаемому месту их перегона.