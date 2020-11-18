18:42
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Общество

Скот на дорогах. Кто понесет ответственность

С начала года в Иссык-Кульской области по вине владельцев домашнего скота и пастухов произошло 134 ДТП, в результате которых погибли два человека и пострадали девять. Кроме того, более 100 автовладельцам был нанесен ущерб. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД.

Учитывая рост количества автоаварий, причиной которых послужил гуляющий на дорогах домашний скот, в ведомстве решили напомнить владельцам животных и пастухам о Правилах дорожного движения, а также о последствиях, которые могут наступить из-за их нарушений.

«Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Запрещается их выпас в полосе отвода на автомобильных дорогах, кроме местного значения, и газонах. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги», — говорится в сообщении.

Пастухам и перегонщикам скота запрещается:

  • оставлять на дороге животных без надзора;
  • прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);
  • вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей;
  • управлять гужевой повозкой (санями), не привязав животных, свободных от упряжки, с правой стороны на расстоянии не более метра от повозки по ходу движения.

«За нарушение требований этих пунктов в отношении нарушителей может быть наложен штраф в размере 1 тысячи сомов. Если судебно-техническая экспертиза укажет, что причиной аварии послужил домашний скот, то на погонщика может быть возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного автовладельцу и пострадавшим в аварии людям.

В случае гибели людей владельцы скота и пастухи будут привлечены к уголовной ответственности по факту причинения смерти по неосторожности.

В связи с этим ООБДД по Иссык-Кульской области обращается ко всем владельцам домашней живности и призывает их быть предусмотрительными, не нарушать установленный порядок перегона скота, следить за животными и не создавать аварийных ситуаций на дороге», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что водителям также необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пасущемуся стаду животных или предполагаемому месту их перегона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173572/
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
Внедрение ОСАГО принесет бюджету Кыргызстана больше 55 миллионов сомов
Жуткая авария на объездной. Погибли два человека
Введение ОСАГО в Кыргызстане снова переносится
Новая редакция Конституции. Эксперт об очередной попытке ввести в стране цензуру
ГКНБ: В ближайшее время для кыргызстанцев будут вновь доступны визы в США
В Джалал-Абадской области чиновники сдали в эксплуатацию недостроенную школу
В Бишкеке задержана банда, воровавшая платежные терминалы
Две машины разбиты, одна перевернулась. Жуткое ДТП произошло в Бишкеке
За сутки из Иссык-Куля вытащили больше 40 километров браконьерских сетей
Эвакуация в ГУМ «Чынар»: причиной переполоха стала банка с вареньем
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
18 ноября, среда
18:42
В Бишкеке водитель Honda ездил с фальшивыми номерами. Его задержали В Бишкеке водитель Honda ездил с фальшивыми номерами. Е...
18:36
В городе Ош в багажнике машины жителя Иссык-Куля нашли автомат, ножи и наркотики
18:30
19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Одна колыбель на троих. Как выглядит кровать для тройни Садыра, Нургожо и Жапара
18:21
Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды