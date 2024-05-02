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Происшествия

Майские праздники. На въездах в Бишкек усилен контроль

На время майских праздников автоинспекторы будут проверять все машины, въезжающие в город. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в местах скопления отдыхающих, где устраивают пикники и прочий активный отдых, будут проезжать патрули и при помощи громкоговорителей просить граждан не садиться за руль.

«На въездах в Бишкек выставлены посты, автоинспекторы будут проверять всех водителей. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения, профилактике ДТП и пьяным водителям», — подчеркнули в ГУОБДД.

Также там добавили, что пьяных водителей будут наказывать по всей строгости закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293095/
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