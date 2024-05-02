Майские праздники. На въездах в Бишкек усилен контроль

На время майских праздников автоинспекторы будут проверять все машины, въезжающие в город. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.



Кроме того, как отметили в ведомстве, в местах скопления отдыхающих, где устраивают пикники и прочий активный отдых, будут проезжать патрули и при помощи громкоговорителей просить граждан не садиться за руль.



«На въездах в Бишкек выставлены посты, автоинспекторы будут проверять всех водителей. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения, профилактике ДТП и пьяным водителям», — подчеркнули в ГУОБДД.



Также там добавили, что пьяных водителей будут наказывать по всей строгости закона.